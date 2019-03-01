İç güveyi olup kurtuldu

İngiltere’de doğan erkek bonobo maymunu Bili’yi (10) annesi reddedince Almanya Frankfurt’ta öksüz maymunları sahiplenen bir maymun barınağına gönderilmişti. Burada mutlu bir hayat sürerken koruma programı kapsamında Wuppertal Hayvanat Bahçesi’ne alınmıştı. Bili’nin trajedisi burada başlamış, bahçedeki maymun ailesi tarafından dışlanmış ve zorbalığa maruz kalmıştı. Bili’yi döven maymunlar, kulağının bir parçasını bile koparmıştı.

LİDERDEN ONAY

Bili’nin kanlı görüntüleri sonrası buradan çıkarılması için dünya çapında imza kampanyasına 300 bin kişi katılmıştı. Bili, bahçenin lideri Mato’nun (55) torunu olan dişi maymun Mahdeblu (18) ile aşk yaşamaya başladı. Yani aileye iç güveyi olarak katıldı. Mahdeblu’nun 5 yaşındaki kızı Akeena da onu benimsedi. Bunun üzerine Mahdeblu’nun dedesi Bili’yi dokunulmaz ilan etti. Bili’nin mutluluk dolu görüntüleri, tüm dünyadan sevenlerine rahat nefes aldırdı.