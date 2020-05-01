İç hat uçuşları sınırlı olarak başladı

Hava Meydanları Departmanından yapılan açıklamada, ülke genelindeki havaalanlarından 14’ünün açıldığı bildirildi. Yeniden başlatılan iç hat uçuşlarının sınırlı sayıda destinasyona gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, tüm havaalanlarında sosyal mesafe kuralına uyulacağı, yolcuların maske takmasının zorunlu olacağı kaydedildi. Öte yandan, ülkede uluslararası uçuşlara yönelik yasak devam edecek. Tayland’da Kovid-19 vaka sayısı 2 bin 960’a yükselirken, salgın dolayısıyla 54 kişi hayatını kaybetmişti.

AA