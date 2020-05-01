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Dünya İç hat uçuşları sınırlı olarak başladı

İç hat uçuşları sınırlı olarak başladı

Dünya

İç hat uçuşları sınırlı olarak başladı

Güneydoğu Asya ülkesi Tayland’da yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını sebebiyle yasaklanan iç hat uçuşlarının sınırlı olarak başladığı bildirildi.

01 Mayıs 2020, Cuma 22:23 Son Güncelleme:
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Hava Meydanları Departmanından yapılan açıklamada, ülke genelindeki havaalanlarından 14’ünün açıldığı bildirildi. Yeniden başlatılan iç hat uçuşlarının sınırlı sayıda destinasyona gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, tüm havaalanlarında sosyal mesafe kuralına uyulacağı, yolcuların maske takmasının zorunlu olacağı kaydedildi. Öte yandan, ülkede uluslararası uçuşlara yönelik yasak devam edecek. Tayland’da Kovid-19 vaka sayısı 2 bin 960’a yükselirken, salgın dolayısıyla 54 kişi hayatını kaybetmişti.

AA

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