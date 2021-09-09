İç huzuru için dualar nelerdir? diye soracak olursanız, işte detaylar... Sıkıntı duası, insanların sıkıntı anında Allah'tan huzur dilemeleri ve sıkıntılarına çare aramaları için okumaları gereken dualardır. Sıkıntı duasının Ademoğlu tarafından düzenli bir şekilde okunması son derece önemlidir. İç sıkıntılardan kurtulmak ve huzur bulmak için Enbiya Suresinden 87. Ayetin okunması gerekmektedir. Bu ayet dışında okunabilecek başka dualar da bulunmaktadır.

SIKINTI DUASI NEDİR?

Bir kimse sıkıntılı bir dönem geçiriyorsa bu dönemde Allah'a (c.c) yönelmesi ve O'ndan yardım istemesi hem daha sağlıklı düşünmesine olanak sağlar hem de huzur bulmasına yardımcı olur.

Hz. Muhammet (SAV) sıkıntı yaşadığı dönemlerde Enbiya Suresi 87. Ayeti okurdu. Bu ayeti okuduğu zaman kendini huzurlu hissettiği çeşitli kaynaklarda yazmaktadır.

İÇ SIKILINCA VE HUZURSUZLUKTA FERAHLAMAK İÇİN HANGİ DUALAR OKUNUR?

Hz. Muhammet (SAV) sıkıntıda olduğu dönemlerde İnşirah Suresini okurdu. Bunun yanında iç huzursuzluk yaşadığı dönemlerde de okuduğu çeşitli dualar bulunmaktadır.

Peygamber Efendimizin sıkıntılı zamanlarında okuduğu duaların anlamı çoğunlukla sıkıntıdan kurtulmak ve Allah'a sığınmak, Allah'tan yardım istemek üzerine olan dualardır. Üzüntülü kimseler bu duaları okuduğu zaman üzüntüleri de hafiflemektedir.

SIKINTIDA İKEN HANGİ DUALAR OKUNMASI GEREKİR?

Sıkıntılı haller durumunda okunabilecek farklı dualar bulunmaktadır. Bu dualar insanların kimi zaman sıkıntıdan kimi zaman da üzüntüden kurtulmasına yardımcı olmaktadır.

İnsanlar sıkıntılı zamanlarında Enbiya Suresi 87. Ayeti okuyabilirler. Bunun dışında İnşirah Suresinin okunması da sıkıntıların giderilmesine yardımcı olmaktadır. Sıkıntılı zamanlarda okunabilecek diğer dualar ise şu şekildedir;

Kunut Duası

Nazar Duası

Sabır Duası

İsmi Azam Duası

Kur'an-ı Kerim'de yaşanılan her zorluğun bir kolaylığı olduğundan bahsedilmektedir. Bu nedenle Ademoğlunun yaşadığı sıkıntılarda Allah'a yakınlaşması ve içten bir şekilde dua etmesi gerekmektedir. Sıkıntılı zamanlarda insanların kendilerine bir sebep bulması da son derece önemlidir. Çalışmadan sadece dua etmek insanların huzuru bulmasına yardımcı olmaz. Sıkıntıdan kurtulmak için insanların boş zamanlarını güzel bir şekilde değerlendirmeleri gerekir.