İç mekan hava kirliliğine karşı alınması gereken önlemler

Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı araştırmalar sonucunda, neredeyse her yıl 7 milyon insanın hava kirliliği nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

7 milyon insanın içinden 3 milyonu ise ne yazık ki iç mekan kirliliğinden dolayı yaşamını yitiriyor.





Ne yapmalı?

Kullandığımız kimyasallar ve dışarıdan eve giren kirli havanın sağlığımıza olan olumsuz etkilerini minimuma indirmek için ne yapmalı?

Hava kirliliği; atmosferdeki toz, duman, koku, saf olmayan su buharı gibi, insan hayatını olumsuz etkileyen unsurlar sebebiyle oluşuyor.

Kullandığımız deodorantlar, arabalardan çıkan egzos dumanları bu kirliliğe tuz biber oluyor.

İnsanın yarattığı bu durumdan bitkiler ve hayvanlar da zarar görüyor.

Dolayısıyla bu durumu en aza indirecek olan yine insanlar.





En kirli şehirler: Iğdır, Batman, Afyon ve Osmaniye

Dünya Sağlık Örgütü’nün hava kirliliği için belirlediği üst sınır 20 birimken; Türkiye’de, İstanbul’un da aralarında bulunduğu şehirlerde bu değerin 5 katı hava kirliliği görülüyor

Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği değeri aşan şehirlerin başında Iğdır (135), Batman (115), Afyon (112) ve Osmaniye (109) geliyor.

Bu şehirler daha çok kömürle çalışan fabrikaların bulunduğu ve üretim yapılan yerler olduğu için hava kirliliğinde sınır değeri aşılıyor.

Hepimizin merak ettiği İstanbul’un değer birimi ise 48.

İstanbul’da meydana gelen hava kirliliğinin en önemli nedenlerinden biri, egzos gibi atıklar.

Her saat başı 800 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan hava kirliliği, çeşitli solunum yolu hastalıklarına ve cilt problemlerine de sebep oluyor.

Özellikle çocuklarda astım ve bronşit gibi solunum yolu hastalıklarına; yetişkinlerde ise hava kirliliğine bağlı olarak kalp yetmezliği, akciğer kanseri, koah, felç gibi ölümcül hastalıklara yol açabiliyor.

Çocukların gelişim çağında hava kirliliğiyle temasında ise akciğer fonksiyonlarında gerileme olduğu görülüyor.





Evler, dışarıdan 5 kat daha kirli

Araştırmalara göre evler, dış mekanlara oranla 5 kat daha kirli. İç mekan kirliliğinin 2016’da dünyada 3,8 milyon kişinin erken ölümüne sebep olduğu biliniyor.

İç mekan kirliliği, iki temel kaynağa dayanıyor:

İç mekanlarda kullanılan ürünler sonucunda oluşan kirlilik ve dış ortamdan içeri giren kirlilik.

Kapalı alanlarda içilen sigara hava kirliliğinin en önemli nedenlerinden biri.

Bir diğer sebebi; havaya yaydığı tozlar ve içerdiği alerjen maddeler sebebiyle halılar...

Özellikle eski halıların ürettiği bakteriler ve nem de havayı kirletiyor.

Evde çok fazla nem olduğunu düşünüyorsanız, iç mekandaki havayı dengede tutan ve temiz bir havada solunum yapmanızı sağlayan nem alma cihazlarından faydalanabilirsiniz.

Bu araçlar, havayı filtrelediği için temizleme özelliğine sahip.





Deodorant ve parfüm ürünleri

Evi temizlemek ve kişisel bakımiçin kullandığımız ürünler de maalesef sağlığımızı tehdit ediyor.

Temizlik ve kozmetik ürünlerinde bulunan VOC (uçucu organik bileşikler), iç mekan havasına kimyasal yayılımına sebep oluyor.

Kokulu mumlar ve oda kokularının da, VOC bileşenleri içeren ürünlere dahil olduğunu belirtelim.

Uçucu VOC bileşenleri içeren ürünler, havanın nemini aldığı için evinizde hava nemlendirme cihazlarını kullanabilirsiniz.





Evcil hayvanların dökülen tüyleri

Evcil hayvanlar da ne yazık ki iç ortam kirliliğine sebep olan faktörlerden biri.

Evcil hayvanınızın döktüğü tüylerin halılara yapışması ve halıya her bastığınızda yükselerek kirliliğe sebep olması, solunum yollarınızın tıkanmasına neden olabilir.

Ayrıca biyolojik olarak evcil hayvanların ürettiği virüsler, yine solunum yollarına ve akciğerinize olumsuz etki ederek astım benzeri hastalıkları tetikleyebilir.

Eğer bir evcil hayvanınız varsa anti alerjik elektrik süpürgesi kullanın.





Pencereleri sürekli açık tutmak

Pencereleri sürekli açık tuttuğunuzda dış ortamdaki kirli havanın ve havada uçuşan polenlerin iç mekana girmesine sebep olursunuz ve böylelikle evdeki hava temiz olsa da kirlenir.

Özellikle yeni yapılan inşaatlara yakın oturuyorsanız veya eviniz cadde üzerindeyse pencereleri kapalı tutmaya özen gösterin.

Yaz aylarında pencereleri açmak istediğinizde de hava temizleme cihazları sayesinde iç mekanın havasını temiz tutabilirsiniz.

Bu haberi de okudular Romatizmal hastalıkların nedeni kirli ve nemli havalar olabilir mi?