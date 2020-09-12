Birçok yemeğe yakışıyor: İç pilav tarifi

Yemeklerin içine çok yakışan iç pilav tarifi evde kolaylıkla yapabileceğiniz bir tarif. Yemeklerinizin içine hazırlamak için iç pilav tarifi arıyor ya da iç pilav nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? İç pilav tarifinin püf noktaları için "İç pilav tarifi, iç pilav nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

İç pilav tarifi

İç pilav malzemeleri

2 yemek kaşığı tereyağı

2 su bardağı pirinç

1 adet soğan

2 yemek kaşığı dolmalık fıstık

2 yemek kaşığı kuş üzümü

2 yemek kaşığı toz şeker

Yenibahar

Tarçın

Tuz

Karabiber

Zeytinyağı

3 su bardağı su

İç pilav yapılışı

Bir pilav tenceresinde zeytinyağını koyup ısıtın, ardından soğanı ekleyin pembeleşinceye kadar kavurun. Dolmalık fıstığı ekleyip kavurmaya devam edin. Pirinci ekleyin, tuz ilave edip kavurun. Suda yumuşamış kuş üzümlerinin suyunu sıkıp ekleyin, ardından baharatlarını ekleyin ve karıştırın. Son olarak su ve şekeri ilave edip karıştırdıktan sonra tencerenin kapağını kapatıp yüksek ateşte kaynamaya bırakın. Ardından pilavın suyunu iyice çekene kadar 15 dakika kısık ateşte pişirdikten sonra kapağını açın, kağıt havlu koyup yeniden kapağını kapatıp demlendirin.



