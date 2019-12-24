İç savaşın ortasında bir aile hikayesi

1918-1923 yılları arasında Ukrayna'da patlak veren iç savaşı konu alan ve yarı otobiyografik öğeler taşıyan bu romanda, Kiev'de yaşayan ve kendilerini bu kaotik iç savaşın ortasında bulan Turbin ailesinin hikâyesi anlatılıyor.

Bulgakov, Beyaz Muhafız romanında, Turbinlerin yaşadığı kişisel kayıp ve etraflarını çevreleyen sosyal karmaşa ekseninde devrimin ve sosyal, ahlâki, siyasi yaşamda ortaya çıkan belirsizliklerin meydana getirdiği varoluşsal krizlerin harikulade bir portresini ortaya koyuyor.

Yüzyılın başında Rusya’daki hayatı paramparça etmiş acımasızlıkla okuyucuyu yüzleştirirken, bir yandan da yok olma tehdidiyle karşı karşıya kalan Turbinlerin insanlıklarını korumak için kullandıkları sıradışı yöntemleri de gözler önüne seriyor.







