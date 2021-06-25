İç yağlanmaya son! 4 haftada göbek eriten siyah sarımsak mucizesi

Bel bölgesindeki yağların en büyük nedenlerinden biri iç yağlanmadır. İç yağlanma hayati organların çevresini saran yağ tabakasıdır ve bu yağda artış olduğu zaman şişmanlamanın yanı sıra birçok sağlık sorunu da beraberinde gelir. Günlük diyetinizde yapacağınız ufak değişikliklerle, iç yağlanmayı bitirebilir ve göbek eritebilirsiniz. Nutrition & Food Science dergisinde yayınlanan bir araştırma, siyah sarımsağın iç yağlanmayı azalttığını ve göbek eritmeye yardımcı olduğunu ortaya çıkardı. Araştırma, alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanması sorunu yaşayan fareler üzerinde yapıldı. Alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanması, iç yağlanma ile bağlantılı.

Yağlanma oranlarındaki değişimi incelemek için denek farelere 4 hafta boyunca farklı oranlarda siyah sarımsak verildi. 3 farklı dozda siyah sarımsak verilen farelerin vücut ağırlıklarında bir değişim olmasa da iç yağları önemli ölçüde azaldı.

Üstelik en fazla siyah sarımsak tüketen fare grubundaki iç yağlanma daha fazla azaldı.

Siyah sarımsak

SİYAH SARIMSAK NEDİR? FAYDALARI NELERDİR?

Siyah sarımsak, taze sarımsağın fermente olmuş halidir. Fermantasyon, siyah sarımsağın balsamik sirke gibi tatlı ve keskin bir tada sahip olmasını sağlıyor.

Kore'de hayvanlar üzerinde yapılan bir araştırma da siyah sarımsağın kolesterol ve trigliserit oranlarını düşürerek kalp krizi riskini azalttığını ortaya çıkardı.

Kalp hastalıklarına neden olan yüksek kolesterol, iç yağlanma ile alakalıdır.

Siyah sarımsak, obezite ve diyabet hastalarının kan şekeri seviyelerini de etkiliyor.

GÖBEK ERİTME YÖNTEMLERİ

İç yağlanmayı azaltmak ve göbek eritmek istiyorsanız, tükettiğinizden daha fazla kalori yakmalı ve doğru gıdaları tüketmelisiniz.

Günde en az 5 porsiyon meyve ve sebze yiyerek iç yağlanmayı azaltabilirsiniz. Yüksel lifli olanları seçmeye özen gösterin.

Kalsiyum açısından zengin az yağlı süt ya da soya ürünlerini tercih edin.

Daha fazla fasulye, bakliyat ve yumurta tüketin.

Daha az doymamış yağ tüketin.

Su içmeyi ihmal etmeyin.

Yemeklerinize fazladan şeker ve tuz ilave etmeyin.

Sporcu içecekleri, tatlandırılmış içecekler ve yiyecekler tüketmeyin.

Günde en az 30 dakika egzersiz yapın.







