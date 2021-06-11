İç yağlanmanın fazla olması kalp hastalıkları, diyabet, yüksek kan şekeri, Alzheimer ve kanser ile bağdaştırılır. Göbek yağlarından hızlıca kurtulmak en iyi seçim olacaktır. Yapılan bazı araştırmalar, ilave şeker tüketen insanların iç yağlanmaya daha eğilimli olduğunu gösteriyor. Kaliforniya Üniversitesi Moleküler Biyolojik Bilimler Bölümü, Tufts Üniversitesi ve Harvard Toplum Sağlığı Okulu tarafından yapılan araştırmalar bunu kanıtlıyor. Kek, soda ve meyve sularında bulunan ilave şekerler, yüzde 50 daha fazla fruztoz (şeker türü) içerir.

Yapılan bir araştırmada, 41 katılımcıya iç organlarındaki yağlanmanın etkilenip etkilenmeyeceğini anlamak için bir ayrı diyetler uygulandı.

TEK BİR DEĞİŞİMLE 10 GÜNDE GÖBEK YAĞLARI ERİDİ

Katılımcılara fruktozla aynı miktarda kaloriye eşit olan nişastalı bir diyet uygulandı. 10 günün ardından, bel gölgesi yağları yüzde 10.6 oranında, karaciğerlerinde yağ oran ise yüzde 3.4 oranında azaldı.

Kısacası, günlük diyetinizde ilave şekeri kestiğiniz anda, göbek yağlarınızı 10 gün içinde yakmaya başlayabilirsiniz.

ŞEKER HANGİ HASTALIKLARA NEDEN OLUR?

Araştırmacılar, ilave şeker tüketimini şu hastalıklara ilişkilendiriyor:

Obezite, tip 2 diyabet, alkole bağlı olmayan karaciğer hastalıkları, kardiyovasküler hastalıklar.

Araştırmanın bulguları, şeker tüketimini azaltmanın sağlığımız için daha yararlı olduğunu kanıtlar nitelikte.





İLAVE ŞEKER NELERDE BULUNUR?

Uzmanlar sağlıklı bir şeker türünün olmadığını belirtiyor. Yani yiyeceklerinize bal bile eklemeniz aslında zarar verebiliyor. İlave şekerler, her gün aldığımız besinlerin yüzde 5'inden fazlasını oluşturmamalı. İlave şekerler ise şu gıdalarda bulunuyor:

Şekerlemeler

Alkollü ve alkolsüz içecekler

Bisküvi ve kekler

Süt ürünleri

Tuzlu gıdalar

Gazlı içecekler

İlave şekerler ayrıca ketçap, cips, salata sosları ve hazır gıdalarda da bol miktarda bulunur.







