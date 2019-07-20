“ICE MAN” lakaplı Türk boksör Ali Eren Demirezen kimdir?

Boksseverler bu akşam ekranlara gelecek Ali Eren Demirezen Nijeryalı Efe Ajagba maçına kilitlendi. Kazananın dünyanın zirvesine yerleşeceği ve devler liginde mücadele etmeye başlayacağı karşılaşma öncesi Ali Eren Demirezen hakkındaki bilgiler merak ediliyor. Peki, Ali Eren Demirezen kimdir? İşte Ali Eren Demirezen’in biyografisi…

ALİ EREN DEMİREZEN KİMDİR?

Ali Eren Demirezen, 2 Nisan 1990 yılında Samsun’da doğdu. 2005 yılında gittiği Ağrı’da 15 yaşındayken boks yapmaya başladı. Daha sonra babasının tayini Balıkesir’e çıkınca orada boks yapma imkanı bulamayınca Judoya başladı, 3 yıl yaptı ve Türkiye ikincisi oldu. Balıkesir Üniversitesi Beden Eğitimi bölümünü tamamladı.

Kendisine boksu öğreten polis Resul Çiftçi sayesinde 2011 yılında yeniden boksa başladı. 4-5 yıl içine 2012-2013-2014-2015 senelerinde 4 kere Türkiye şampiyonu oldu, uluslararası 10 özel turnuvada şampiyonlukları, ikincilikleri oldu. Akdeniz Oyunları ikincisi oldu.

Antrenörü Resul Çiftçi ile yeniden bir araya gelmesinin ardından sergilediği performansla Fenerbahçe’ye transfer oldu.

190 cm. boyunda ve 91 kg. olan Ali Eren Demirezen, Fenerbahçe Spor Kulübü bünyesinde süper ağır sıklette boks sporcusudur.

Mersinde 21-26 Haziran 2013'de yapılan 2013 Akdeniz Oyunlarında 90 kiloda mücadele eden Ali Eren Demirezen, 2. olarak gümüş madalya kazandı.

Samsun’daki Avrupa elemelerinde üçüncü olarak da olimpiyat kotası aldı. 5 Ağustos 2016 tarihinde Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde başlayan 31. Yaz Olimpiyat Oyunları’nda +91 kiloda ringde Türkiye’yi temsil etti. Ali Eren Demirezen, erkekler artı 91 kilo ikinci turunda Hırvat Filip Hrgovic'e yenilerek elendi.

RAKİBİ RİNGİ TERK ETTİ

23 Ekim 2016 yılında Almanya'da yapılan boks maçında Polonyalı rakibi Patryk Kowoll, "Hayatı tehlikem var." diyerek eldivenlerini çıkardı ve müsabakayı bıraktı. Ali Rıza Demirezen, maçın ilk raundunda rakibine karşı büyük üstünlük kurdu. Raunt arasında köşesine giden Kowoll birden eldivenlerini çıkarmaya başladı. Herkes neler olduğunu anlamaya çalışırken rakip maçı bıraktığını ve dövüşmeyeceğini açıkladı. Seyircilerin şaşkın bakışları arasında maçı terk eden Kowoll hükmen yenik sayıldı.

23 Aralık 2017 yılında İstanbul Ataşehir’de bulunan Silence Hotel’de gerçekleştirilen RMO Boxing eventinde İngiliz boksör Michael Sprott ile karşı karşıya geldi. Siyahi boksörü 5. rauntta Ali Eren nakavt ile yendi. “Ice Man” lakaplı Ali Eren Demirezen bu galibiyeti ile 7. maçında 7. galibiyetini elde etti.

Ali Eren Demirezen, 29 Eylül 2018 yılında Polonyalı rakibi Sergiej Werwejko'yu sekizinci rauntta nakavt ederek ikinci kez üst üste Avrupa şampiyonu oldu.

Boksun dışında çok sosyal hayatı içinde de spor ile ilgilenen Ali Eren Demirezen at biniyor ve dalış yapıyor.