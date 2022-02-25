Dün sabah saatlerinde kimliği belirsiz 25 yaşlarındaki bir genç, Dicle Üniversitesi'nde elinde kola kutusu varken yere yığıldı. Çevredekilerin yardımına koştuğu genç, siyanür içtiğini söyledi.

Üniversite hastanesinde ilk müdahalesi yapılan genç, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Durumun bildirilmesi üzerine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri okulda gerekli tedbirleri alarak, olay yerinden incelenmek üzere numune aldı.

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Acil Sorumlusu Dr. Yenal Karakoç, “Siyanür toplumda canlılar için çok fazla ölümcül etkisi olan bir zehir. Halen bir şekilde vatandaşlar bunları intihar amaçlı kullanabiliyorlar. Hastanemize getirilen vaka erkek hasta olup, 25 yaşlarında. Ve üzerinde kimliği bulunmamaktaydı. Hasta, hastaneye ilk başvuruda siyanürü intihar amaçlı aldığını belirterek başvuruda bulunmuş. Hastanın gerekli tedavileri hastanemizde ve ilk başvurduğu hastanede tamamlandı. Ama siyanürden dolayı ölümcül düzeye ulaşabiliyor” dedi.

Konuyla ilgili tüm mercilerin teyakkuzda olduğunu ifade eden Dr. Karakoç, “Diyarbakır AFAD başta olmak üzere teyakkuz haline geçip, gerekli tedbirleri alıp örnek numune incelemeleri tamamlandı. Biz, tekrar bu vakayla birlikte şunu dile getirmeye çalışıyoruz. Siyanür çok ciddi etkileri olduğu, hafif miktarlarda alınsa dahi basit semptomlar olan baş ağrısı, bulantı, kusma olacağı gibi, alınan miktara bağlı olarak kişiyi öldürebilecek bir zehir olduğuna tekrar dikkat çekmek istiyoruz. Ne yazık ki ilimizde de bir siyanür vakası yaşandı. Etken olarak hasta önce kola demiş, sonra sıvı olarak suyla içtiğini beyan etmiş. İnsanların bu şekilde siyanüre ulaşımını engellemek ve kullanımına bu kadar rahat bir şekilde ulaşmasına engel olmak gerekiyor. Siyanürün kullanım alanları bellidir. O alanlarda bile gerekli tedbirler alınmak zorundadır” şeklinde konuştu.

Hastanın durumunun ağır olduğu ve entübe edilerek Elazığ’a sevkinin yapıldığı kaydedildi.