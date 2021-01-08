İçerdiği pinen ile akciğeri temizliyor

Son yıllarda beslenme uzmanları tarafından ‘süper besinler’ olarak adlandırılan meyve ve sebzelere bir yenisi daha eklendi. Halk arasında ejder meyvesi olarak bilinen Pitaya meyvesi içerdiği protein, lif, karbonhidrat, C ve B vitaminleriyle doğal gıda desteği görevi görüyor. Omega 3 ve Omega 6 gibi doymamış yağ asitleri de barındıran Pitayanın bağışıklık sistemini güçlendirdiği, içerdiği Pinen maddesi ile de solunum sistemimizde biriken katran ve toksin oluşumlarını çözdüğü biliniyor.

Meyvenin özellikle pandemi sürecinde tüketilmesi gerektiğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Ahmet Kaya, “Pitaya yüksek C vitamini oranı ile bağışıklık sistemini güçlendirirken, Pinen ile de solunum sistemini temizliyor. Pandemi sürecinde hastalıklardan korunmak, kendini daha iyi hissetmek isteyenler için Pitaya, doğal bir çözüm sunuyor. Metabolizmayı hızlandırarak metabolik yaşı geri sardırıcı etkisi de var.” ifadelerini kullandı.

Aşırı tüketilmemeli

Pitaya meyvesinin içeriğine ilişkin bilgi veren Beslenme ve Diyet Uzmanı Ahmet Kaya, “Ejder meyvesi, protein, lif ve karbonhidrat bakımından bir hayli zengin bir meyvedir. C ve B vitaminlerini de içeren meyve, aynı zamanda Omega 3 ve Omega 6 gibi çoklu doymamış yağ asitlerini de barındırır. İçeriğindeki bolca C vitamini ile bağışıklık sistemini güçlendirirken yüksek kalsiyum miktarı ile de kemik gelişimine destek olur.

Kan basıncını düşürme özelliğine sahip olan ejder meyvesi, yüksek tansiyon riskini önler. Likopen içeren bu meyve, kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini de düşürür. Beslenme ve diyet listelerinde porsiyonuna uymak kaydıyla tüketimine müsaade edebiliyoruz.

Bu özel meyvenin 1 porsiyonu yarım pitaya olarak kabul ediliyor. Tüketirken mutlaka porsiyon kurallarına uymak gerekir. Çünkü meyveler içeriğinde barındırdığı fruktozdan ötürü, aşırı tüketilmesi halinde kilo artışına vesile olabilir” bilgilerini paylaştı.

Akciğerleri temizliyor

Pitayanın içerdiği pinen ile solunum yolunu temizlediğini açıklayan Beslenme ve Diyet Uzmanı Kaya, “Pitaya meyvesi içinde barındırdığı Pinen maddesi ile akciğerdeki katran ve toksin oluşumlarını çözüyor. Omega 3 ve Omega 6 gibi çoklu doymamış yağ asitleri bakımından zengin olan meyve, hücre yenilenmesini hızlandırarak, özellikle sigara içen bireylerin solunum yollarında fayda sağlıyor. Pinen maddesi pek çok mukoza (balgam) söktürücünün içeriğinde bulunuyor. Ejder meyvesiyle hem toksinleri temizleyebilir hem de hücre yenilenmesini hızlandırabilirsiniz” dedi.

Sağlık içerikleri sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.