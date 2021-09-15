Türkiye İçeri girince buldular! 50'sini birden vinçle çıkardılar

İçeri girince buldular! 50'sini birden vinçle çıkardılar

Türkiye

İçeri girince buldular! 50'sini birden vinçle çıkardılar

Bolu'da 64 yaşındaki Sevim K'yı komşuları kötü koku nedeniyle şikayet etti. Savcılıktan özel izin alan ekipler içeri girdi ve 50 kediyi vinçle çıkardı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

15 Eylül 2021, Çarşamba 16:46 Son Güncelleme:
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Olay, ağustos ayında Borazanlar Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi.

Komşularının kötü koku şikayeti üzerine Sevim K.'nin dairesine Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ile sağlık ekipleri sevk edildi.


Sevim K.'nin kapıyı açmaması üzerine bu kez savcılıktan izin alındı. Bunun üzerine ekipler, dün akşam savcılık kararıyla Sevim K.'nin evine girdi. Evde 50 kedi bulan ekipler, hayvanları kafese koyup vinçle pencereden çıkardı.

Kediler, Bolu Belediyesi Hayvan Hastanesi'ne götürüldü. Evde de temizlik çalışması başlatılırken, Sevim K. tedbir amaçlı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


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