Özge Yağız, “Adını Sen Koy” isimli dizideki başarılı performansıyla izleyicilerin dikkatini çekmişti, şimdi ise İçimizden Biri dizisinde canlandırdığı Havva karakteriyle günün en çok merak edilen isimlerinden oldu. İşte, İçimizden Biri Havva kimdir? Özge Yağız kimdir kaç yaşında ve nereli? Özge Yağız hangi dizilerde oynadı? sorularının yanıtları…

ÖZGE YAĞIZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

26 Eylül 1997 tarihinde İstanbul'da doğan Özge Yağız, Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nden mezun oldu. 2016 yılında 'Adını Sen Koy' adlı dizide hayat verdiği Zeliha karakteriyle büyük beğeni topladı.

Özge Yağız, 'Yemin' ve 'Sol Yanım' projeleriyle ekranlarda yer almaya devam etti. Başarılı oyuncu şu anda 'İçimizden Biri' adlı dizide Havva karakterine hayat veriyor.

ÖZGE YAĞIZ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2021 – 'İçimizden Biri' (Havva)

2020-2021 'Sol Yanım' (Serra)

2019 – 2020 'Yemin' (Reyhan)

2018 - 'Adını Sen Koy' (Zeliha)

İÇİMİZDEN BİRİ HAVVA ALADAĞ KİMDİR?

Ailenin en küçüğü, hacı babasının en kıymetlisi, akılı, başarılı Havva, bu zamana kadar ailesini hep gururlandırdı... Ama aşkın kapısından geçtiği an, her şey değişecekti. Çünkü o bir Ahmet'e Mehmet'e değil İrlandalı bir papazın oğluna aşık olmuştu.