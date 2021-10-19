Genç oyuncular Bora Akkaş ile Özge Yağız’ın başrolde yer aldığı ancak kadrosunda pek çok usta oyuncuyu barındıran İçimizden Biri’nin final haberi sevenlerini üzdü. 12 Eylül’de ilk bölümü ile ekranlara gelen dizi, Katolik bir papazın oğlu ile Müslüman bir ailenin kızının birleşen hikayesini anlatıyordu. Peki, İçimizden Biri neden final yapıyor? İçimizden Biri son bölümde neler olacak?

İÇİMİZDEN BİRİ NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Show TV’de sezona büyük umutlarla başlayan İçimizden Biri 6. bölümüyle ekranlara veda ediyor. Ersoy Güner’in hem yönetmenliğini hem de senaristliğini üstelendiği dizinin neden final yaptığına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak, dizilerin devam edebilmesi için reyting sonuçlarının çok önemli olduğu biliniyor. İçimizden Biri dizisinin ise ilk bölümlerden bu yana istenilen reytinglere ulaşamadığı için final yaptığı düşünülüyor.

İÇİMİZDEN BİRİ SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İçimizden Biri’nin son bölümünde Adem tarafından gelinlikle yüz üstü bırakılan Havva büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştı. Ancak yayınlanan final bölümü fragmanında ise Adem ve Havva’nın bu sefer gerçekten evlendiği görülüyor. Nikahları kıyılan genç çift önce Havva’nın babasının yanına gidiyor. Ancak ummadıkları şekilde evden kovuluyor. Boynu bükük şekilde Adem’in ailesinin yanına giden çift burada da beklemedikleri kadar sert bir tepkiyle karşılaşıyorlar. Kovulmalarının yanı sıra, ailesinin arabalarını ve tüm banka kartlarını istemesi üzerinde her şeylerini bırakarak çıkan Adem ve Havva, artık hiçbir şeyleri olmasa bile birbirlerine ait olmanın mutluluğunu yaşıyor.

İÇİMİZDEN BİRİ DİZİSİNİN KONUSU

Adam ile Havva, ayrı dünyaların insanlarıdır. Biri İrlandalı Katolik bir papazın oğlu; diğeri geleneklerine bağlı Müslüman ve Türk bir ailenin kızıdır. Hayat, onları birbirinden çok uzak iki yörüngeye yerleştirmişse de kader, onları bir araya getirir. Çünkü İrlanda ekonomik bunalımdayken onlara yardımı Osmanlı padişahı yaptığı için Adam’ın papaz olan babası William, birçok Drogedalı gibi bir Türkiye hayranıdır ve hatta yıllar önce tatil için geldiği Marmaris’e de hayran kalır ve oraya yerleşir.

Üniversitede araştırma görevlisi olarak çalışan Adam, Havva’yı görür görmez aşık olmuştur. Havva da ilk defa kalbini eriten bu duyguya kayıtsız kalmamış, var oluşundan beri aradığı diğer yarısını sonunda bulmuştur. Adam Havva’ya evlenme teklif eder fakat Havva’nın kalbi istese de dudakları babası Hacı Hünkar’dan ötürü hayır diyecektir çünkü Adam ne Türk ne de Müslüman’dır.

Adam aşkı için din değiştirmeyi göze alsa bile Havva’nın babası Hacı Hünkar, kız kardeşleri ve eşleri bu işin olmaması için elinden geleni yapacaklardır. Tüm imkanlarını Havva okusun ve profesör olsun diye döken Hünkâr’ın gelecek planlarında hiç mi hiç Havva’ya bir damat adayı bulmak yoktur. Havva gözünü karartarak babasının karşısına çıkıp bir İrlandalıya aşık olduğunu söylediğinde korktuğu şey başına gelmiş olur. İki aşık, aşklarını ailelerine kabul ettirmek için her yolu denerler. Adam’ın ailesi de iki aşığa açılan savaşta yadsınamayacak bir cephedir. Havva ile Adam, aşklarına kör olan gözleri ve sağır olan kulakları elbet bir gün açacaktır. Yani onlar buna inanmaktadır…

İÇİMİZDEN BİRİ DİZİSİNİN OYUNCULARI