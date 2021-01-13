Bilim & Teknoloji İçinde 220 milyon dolar olan bitcoin cüzdanının şifresini kaybetti

İçinde 220 milyon dolar olan bitcoin cüzdanının şifresini kaybetti

Bilim & Teknoloji

İçinde 220 milyon dolar olan bitcoin cüzdanının şifresini kaybetti

Bitcoin hesabının şifresini unutan Stefan Thomas adlı Alman yazılımcının şifresini doğru tahmin edebilmek için sadece iki hakkı kaldı. Thomas eğer tahmin haklarını yanlış kullanırsa 220 milyon dolarını kaybedecek.

13 Ocak 2021, Çarşamba 15:40 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

San Francisco'da yaşayan Alman yazılımcı Stefan Thomas, 10 yıl önce 'Bitcoin Nedir?' adlı animasyonlu video hazırlayarak karşılığında tanesi ortalama 4 dolardan 7 bin 2 Bitcoin kazandı.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Thomas, son bir yılda Bitcoin'in yüzde 340 değerlenmesi ve şu sıralar 1 Bitcoin'in 40 binli rakamlara ulaşması ile milyoner oldu ancak şifreni hatırlamadığı için kazancına ulaşamıyor.

Bu hafta New York Times’a konuşan Thomas, şifresini unuttuğunu ve yaptığı 8 denemenin ardından hard diskinde yer alan elektronik cüzdanına erişebilmek için sadece iki şifre hakkı kaldığını belirtti. En yaygın olarak kullandığı sekiz şifre kombinasyonunu deneyen ancak sonuca ulaşamayan Tomas, "Yatağa uzanıp düşünürdüm, sonra yeni bir stratejiyle bilgisayara giderdim, işe yaramazdı ve yine çaresiz kalırdım" dedi.

Dünya genelinde kripto paraların yüzde 20’si kayıp

Dünyanın en yaygın kripto para birimi Bitcoin kullanıcıları, dijital şifrelerini unutması sonucu ciddi miktarda para kaybediyor.

2013 yılında, İngiltere'de yaşayan IT çalışanı James Howells, 7.500 Bitcoin anahtarlarını içeren bir sabit diski yanlışlıkla çöpe atarak kazancını kaybetmişti. O zamanlar kaybedilen Bitcoin'ler yaklaşık 4 milyon sterlin değerindeydi. Şimdi ise, 250 milyon dolardan fazla değere sahip olacaklardı.

Yapılan araştırmalara göre ise dünya genelinde kripto paraların yüzde 20’si cüzdanlara erişimin kaybedilmesi sebebiyle kayıp. 


İlgili Haberler
Razer RGB aydınlatmalı yüz maskesi geliştirdi




Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
WhatsApp dayatmasına soruşturma
Murat Gülderen
Bilal Emin Turan
Sadece 3 ampulle yılda 402 lira kâr
Bilal Emin Turan
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Honor akıllı tartı Scale 2 fiyat ve özellikleri