Türkiye İçinde 6 kişi olan lüks yat Datça'da kayalıklara çarptı

İçinde 6 kişi olan lüks yat Datça'da kayalıklara çarptı

Türkiye

İçinde 6 kişi olan lüks yat Datça'da kayalıklara çarptı

Muğla'nın Datça ilçesinde, kayalıklara çaptığı için su alan lüks yattaki 6 kişiyi balıkçılar kurtardı.

14 Mayıs 2021, Cuma 15:46 Son Güncelleme:
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Muğla'nın Datça ilçesinde, Knidos Burnu yakınlarında kıyıya fazla yaklaşınca kayalara çarpıp, su alan lüks yattaki 6 kişi, balıkçılar tarafından kurtarıldı.

Bodrum'dan Marmaris'e seyir halinde olan, içinde 6 kişinin bulunduğu 14 metre uzunluğundaki 'Çaypo' isimli lüks yat, saat 06.00 sıralarında, Datça Yarımadası Knidos Burnu yakınlarında kıyıya fazla yaklaşınca kayalara çarptı. Hasar gören ve su alarak, yarısına kadar batan yat için bölgede avlanan balıkçılar harekete geçti. Balıkçılar, teknenin kaptanı ve mürettebatından 1 kişi ile 4 yolcusunu kendi teknelerine aldı. Trol teknesine yedekledikleri yatı Palamutbükü sahiline kadar çekerek getiren balıkçılar, daha sonra avlanmak üzere tekrar bölgeye döndü. Sahil Güvenlik ekipleri de kayalıklara çarparak, hasar gören tekne kazasıyla ilgili soruşturma başlattı.


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