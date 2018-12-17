İçinde çocuğu varken otomobili çekilince çılgına döndü!

İstanbul Kağıthane'de 3 yaşındaki oğlu Ömer Aybars ve 9 yaşındaki oğlu Ahmet Mert ile otomobiline binen Gülbeyaz Avnamak, cadde üzerine geldiğinde aracını park etti.

Oğlu Ahmet Mert’i kursa bırakmak için araçtan inen kadın, arabanın içinde uyuyan diğer oğlunu ise araçta bıraktı. Kadın, büyük oğlunu kursa bıraktıktan sonra park ettiği yerde aracını göremeyince şoke oldu.

İçinde çocuğunun da olduğu aracını, çevredeki esnafa soran kadın aracının çeki tarafından götürüldüğünü öğrenince hemen otoparka gitti.

POLİSLERLE TARTIŞTI

Bunun üzerine kadın ile memurlar arasında tartışma başladı. Otoparkta yaşanan tartışma bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.



















