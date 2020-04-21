Türkiye İçinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı

İçinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı

Türkiye

İçinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı

İstanbul Sultangazi'de bir adam, içinde 2 yıl önce evden kaçan gelinin olduğunu öne sürerek taksinin önüne atladı. Şahıs ile taksici arasında tartışma yaşanınca trafik durma noktasına geldi.

21 Nisan 2020, Salı 11:54 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İstanbul Sultangazi'de içindeki kadının gelini olduğunu öne süren adam taksiyi durdurarak önüne yattı. Gelinin evden kaçtığını belirten kişi ile taksici arasında tartışma yaşandı.

Olay, dün Eski Edirne Asfaltı Mescid-i Selam Tramvay Durağı yakınlarında meydana geldi. Adı öğrenilemeyen bir kişi, minibüs beklediği sırada seyir halindeki takside iddiaya göre 2 yıl önce evden kaçan gelinini gördü.

Bunun üzerine koşarak taksinin önünü kesen kişi, bir süre taksici ile tartıştı. Önünde yatarak taksinin gitmesine izin vermeyen kişi, trafiğin durmasına neden oldu. Çevredeki vatandaşlar da adamı yolu açması için ikna etmeye çalıştı, sürücüler de kornalara basarak duruma tepki gösterdi.

Çevredekiler, bu kişiyi tutarak yolun dışına çıkardı.

İlgili Haberler
Türkiye'de pik noktası 3 Mayıs'ta yaşanacak


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Başarı birlikte gelir... Övünme zamanı değil
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Uzmanlık alanı konfor
Hakan Çelik
Candaş Tolga Işık
Ercüment Hoca hatalı ama...
Candaş Tolga Işık
Büşra Özbelli
İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Corona virüsü yenip immün plazma bağışlayan kişi sayısı açıklandı