İçinde korkunç cinayetler işlenmişti: Lüks malikane şimdi satışta

Posta.com.tr | Manson tarikatının korkunç cinayetler işlediği arazinin tepesinde bulunan lüks malikane, 85 milyon dolara satılığa çıkarıldı. Malikanenin infinity havuzu, sineması ve Los Angeles manzarası bulunuyor. Ünlülerin bir numaralı semti olan Beverly Hills’teki malikane, ürkütücü bir geçmişe sahip. 9 yatak odası, 18 banyosu bulunan Cielo Estate olarak da bilinen malikanenin yaratıcısı Jeff Franklin. 2007’de malikaneyi 6 milyon dolara henüz tamamlanmadan satın alan Franklin, 1969 yılında hamileyken cinayete kurban giden oyuncu Sharon Tate, Abigail Folger, Jay Sebring ve Wojciech Frykowski cinayetlerinin ardından yıkılmıştı.

DÜNYAYI ŞOKE EDEN CİNAYETLER

Manson Ailesi olarak bilinen tarikat, Charles Manson öncülüğünde korkunç suçlar işleyerek tüm dünyayı şoke etmişti.

Charles Manson

8 Ağustos 1969’da dört Manson üyesi, Tex Watson, Susan Atkins, Patricia Krenwinkeln ve Linda Kasabian, Cielo Estate’te Charles Mansion ve Watson yönetiminde bir grup insanı katletmişti. O dönem ev, Sharon Tate ve eşi Roman Polanski’ye aitti.

Susan Atkins, cinayetin ardından Sharon Tate'in kanıyla yere 'Domuz' yazmıştı.

Sharon Tate ve eşi Roman Polanski

8 BUÇUK AYLIK HAMİLEYDİ

Sharon Tate, öldürüldüğünde 8 buçuk aylık hamileydi ve eşi Roman Polanski, film çekimleri nedeniyle evde değildi.

1944 yılında Fransız oyuncu Michèle Morgan için inşa edilen ev, 1960’ların başında menajer Rudolph Altobelli tarafından 86 bin dolara satın alınmış ve Polanski çiftine kiralanmıştı.

Altobelli, cinayetlerden sadece üç hafta sonra eve taşındı ve 1988'e kadar orada yaşadı.

HUGH HEFNER HAYRANIYDI

Öte yandan, Playboy dergisinin kurucusu Hugh Hefner'ın Charles Manson hayranı olduğu iddia edilmişti. Ölümünün ardından hakkında tecavüz, adam kaçırma ve uyuşturucu suçlamaları yapılan Hugh Hefner'ın adeta Manson'a takıntılı olduğu öne sürülmüştü.

Charles Manson, 83 yaşında cezaevinde ölmüştü.







