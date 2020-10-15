İçine kapanık çocuk nasıl anlaşılır?

Çocuklar dışarıdan gelen uyarılara karşı istemsiz ve çekingen davranışlar sergiliyorsa içine kapanık olma olasılığı çok büyüktür. Düşüncelerini anlatmak yerine susmayı tercih eden, konuşma esnasında göz temasından kaçınan çocukların pek çoğu içine kapanıktır.

İçine kapanıklığın belirtilerinden biri de iletişim zorluğudur. Hem yakın hem de yabancı kişilere karşı iletişim zorluğu yaşamak, duygu ve düşünceleri tam olarak ifade edememek bu çocukların özellikleridir.

İçine kapanık çocuklarda sürekli tek olma arzusu bulunur bu yüzden alabalık ortamlara girmeyi sevmez.

İçine kapanık çocuğa nasıl yardım edilir?

İçine kapanık çocukların daha dışa açık hale gelmesi için en önemli etken düşünce ve fikirlerini anlatma özgürlüğüne sahip olabilmesidir. Özellikle aile ve arkadaş ilişkilerinde çocuklara kendini anlatabilmesi için zaman verilmelidir.

İçine kapanık çocuklar genellikle yetenekleri doğrultusunda gittiği kurslar, aldığı dersler ve yaptığı aktiviteler sonucunda daha girişken hale gelir. Çocuğun fikirleri doğrultusunda sohbet ortamı yaratmak, hedeflerini takip etmek ve desteklendiğini göstermek çok önemlidir.

Çocuğun içe kapanıklığını giderecek bir diğer yöntem ise güvensizlik problemini en aza indirmektir.

İçine kapanık çocuklarda güven duygusu kendini gösterdikçe içini açacak, konuşacak ve düşüncelerini zorlamaya ihtiyaç duymadan anlatacaktır.

İçine kapanık çocuklara önce aile ve arkadaş çevresi içinde doğru adımlar atılması gerekir. Bu adımların ilki ve en önemlisi çocuğa saygı duyulduğunun, önemsendiğinin ve sevildiğinin gösterilmesidir.

Çocukların duygularını anlamak ve dinlemek gerekir. Olumlu ve olumsuz hareketlerinin tamamında söz ve davranışlarla tepkiler belli edilmelidir. Bağırmak, hakaret etmek, saygısızlık yapmak çocuğun daha çok içine kapanmasına sebep olur.

İçine kapanık olan çocuklar genellikle yaşadıkları olayların etkisinde kaldığı için kendini dış dünyadan soyutlamaya çalışır. Yaşanan olayların normal olduğu, zaman zaman yaşanabilen sorunlar olduğu çocuklara gösterilmelidir.

Tüm ilginin verildiği ve gereken durumların yapılmasına rağmen sonuç alınamadığı takdirde bir uzman ile görüşmek fayda sağlar. Uzman kişilerin yardımıyla yaş gruplarına göre değişebilen tedavi yöntemleri ve terapiler, içe kapanıklık probleminin üstesinden gelmeyi sağlar.

3-8 yaş aralığında bulunan çocuklar için genellikle oyun terapisi uygulanmaktadır. Çocuk daha büyükse

Bilişsel Davranışçı Terapi uygulanarak içe kapanıklıktan kurtulmanın etkili bir yolu denenebilmektedir.

Çocuklarda içe kapanıklığın nedenleri nelerdir?

İçe kapanıklık çocuklarda henüz bebekken ortaya çıkabilen bir davranış türüdür. Bebek henüz bir yaşında bile değilken yabancı insan gördüğünde huzursuzlanabilir. Kalabalığı sevmeyen, başkasının kucağına gitmek istemeyen bebeklerin birçoğunda içe kapanıklık vardır.

Çocuklar erken yaşta yaşanan olayları bir travma haline getirerek kendisini sürekli geri çeken davranışlarda bulunabilir. Özellikle arkadaş ortamında kendisiyle alay edilen, hor görülen, aşağılanan ve dışlanan çocuklar hayatlarında içe kapanık olarak kalma adına direnç gösterebilir.

İçe kapanıklık, dış ortamdan kaynaklanabileceği gibi aile içinde yaşanan sebeplerle de ortaya çıkabilir.

Aile içindeki geçimsizlik, ilgisizlik, şiddet ve öfke gösterilerinin yanı sıra; çok sevilmesine rağmen sevildiğini hissedemeyen çocuklar da içine kapanabilir.

Kendini yetersiz gören ve yeterince başarılı olduğunu hissedemeyen çocuklar daha çok içe kapanıklık göstererek kendisini belli eder. Çevresindeki kişilerin başarıyla övünmeleri çocukta olumsuz durumlara yol açabilir. Bu sebeple öncelikle ebeveyn, bakıcı, aile yakını ve öğretmenleri tarafından her çocuğun güzel davranışlarına övgü dolu sözler söylenmelidir.







