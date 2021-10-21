Türkiye İçişleri acı haberi duyurdu! Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu şehit oldu

İçişleri acı haberi duyurdu! Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu şehit oldu

Türkiye

İçişleri acı haberi duyurdu! Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu şehit oldu

İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de Eren- 7 Operasyonunda yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

21 Ekim 2021, Perşembe 15:23 Son Güncelleme:
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Tunceli'de Eren- 7 Operasyonunda Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Şehit oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, " Eren-7 Operasyonu'nda, ağır yaralanan Kahraman Jandarmamız Burak Tortumlu Şehit düştü. Rabbim, Şehidimizin, ailesine sabr-ı cemîl ihsan eylesin; makamı cennet, mekanı âlî olsun inşallah" mesajını paylaştı.

İşte Bakan Soylu'nun paylaşımı...

Tunceli’de devam eden ve 2 teröristin etkisiz hale getirildiği Eren-7 Operasyonu'nda, ağır yaralanan Kahraman Jandarmamız Burak Tortumlu Şehit düştü.

Rabbim, Şehidimizin, ailesine sabr-ı cemîl ihsan eylesin; makamı cennet, mekanı âlî olsun inşallah.

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