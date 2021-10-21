İçişleri acı haberi duyurdu! Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu şehit oldu
İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de Eren- 7 Operasyonunda yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.
21 Ekim 2021, Perşembe 15:23 Son Güncelleme:
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Tunceli'de Eren- 7 Operasyonunda Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Şehit oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, " Eren-7 Operasyonu'nda, ağır yaralanan Kahraman Jandarmamız Burak Tortumlu Şehit düştü. Rabbim, Şehidimizin, ailesine sabr-ı cemîl ihsan eylesin; makamı cennet, mekanı âlî olsun inşallah" mesajını paylaştı.
İşte Bakan Soylu'nun paylaşımı...
Tunceli’de devam eden ve 2 teröristin etkisiz hale getirildiği Eren-7 Operasyonu'nda, ağır yaralanan Kahraman Jandarmamız Burak Tortumlu Şehit düştü.
Rabbim, Şehidimizin, ailesine sabr-ı cemîl ihsan eylesin; makamı cennet, mekanı âlî olsun inşallah.
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