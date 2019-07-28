İçişleri açıkladı! 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin iç güvenlik operasyonları kapsamında merkez kırsalında yaptığı operasyonda, 2 teröristin daha silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Açıklamada ayrıca, bu operasyonla birlikte bugün Ağrı'da 2, Şırnak'ta 6 olmak üzere toplam 8 teröristin etkisiz hale getirildiği ve bölgedeki operasyonların devam ettiği ifade edildi.



