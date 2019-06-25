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İçişleri açıkladı: 3 ilde 7 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır’da 2, Hakkari’de 4, Tunceli’de 1 olmak üzere 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

25 Haziran 2019, Salı 08:34 Son Güncelleme:
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İçişleri açıkladı: 3 ilde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan iç güvenlik operasyonlarına ilişkin yapılan açıklamaya göre, Diyabakır’ın Hani ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi. Hakkari’nin Şemdinli ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 3, Tunceli-Merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca 22 Haziran’da başlatılan Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel-365 Operasyonu kapsamında 1 teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Şemdinli kırsalında devam eden operasyonda, 1 teröristin daha etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Böylece Diyarbakır, Hakkari ve Tunceli’de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7 oldu. 

AA

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