Türkiye İçişleri açıkladı: Bin 474 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri açıkladı: Bin 474 düzensiz göçmen yakalandı

Türkiye

İçişleri açıkladı: Bin 474 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Düzensiz Göç İle Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması'nda bin 474 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi.

25 Şubat 2022, Cuma 15:04 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "10 bin 945 noktada yapılan 'Düzensiz Göç İle Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması'nda 3’ü yabancı uyruklu 25 organizatör gözaltına alındı, bin 474 Düzensiz Göçmen yakalandı." denildi.



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