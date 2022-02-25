İçişleri açıkladı: Bin 474 düzensiz göçmen yakalandı
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Düzensiz Göç İle Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması'nda bin 474 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi.
25 Şubat 2022, Cuma 15:04 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "10 bin 945 noktada yapılan 'Düzensiz Göç İle Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması'nda 3’ü yabancı uyruklu 25 organizatör gözaltına alındı, bin 474 Düzensiz Göçmen yakalandı." denildi.
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