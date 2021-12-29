Türkiye İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı sel bölgesinde

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı sel bölgesinde

Türkiye

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı sel bölgesinde

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Edirne'nin Uzunköprü ilçesindeki sel bölgesinde incelemelerde bulundu.

29 Aralık 2021, Çarşamba 20:29 Son Güncelleme:
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Sen felaketini yaşayan Trakya bölgesine gelen İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, ilk ziyaretini sel felaketinin yaşandığı Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine yapmıştı.

Kırklareli'ndeki incelemelerini tamamlayan Bakan Yardımcısı Çataklı daha sonra Edirne'nin Uzunköprü ilçesine geçti. Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde de sel bölgesine gezen Çataklı burada gazetecilere açıklama yaptı.

Dünden bu yana devam eden şiddetli yağışların Edirne ve Kırklareli illerinde etkili olduğunu söyleyen İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, “Şiddetli yağış günlük hayatımızı etkileyecek boyutlara ulaştı. Evlerin bodrum katlarına ve tarım arazilerine zarar verdi. Dünden beri bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Hem valiliğimizce hem de AFAD başkanlığı üzerinden süreci takip edip, gözden bir şey kaçırmamaya çalıştık. Süleyman Soylu Bakanımız da gelişmeleri yakından takip ediyor. Öncelikle selzedelerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Burada 13 evimizin zarar gördüğünü biliyoruz. O evlerinde bütün ihtiyaçları yarın karşılanacak. Tarım arazilerindeki tespitlerde de yağmurun ve arazi koşularının el verdiği sürede hızla yapılacak. Herhangi bir can kaybı ve yaranma durumunun olmaması önemli. Belli sayıda 70 civarında küçükbaş hayvanımızın telef olduğunu biliyoruz. Onun için de gereken neyse yapılacaktır. Vatandaşlarımızın yanında olacağız, ihtiyaçlarını karşılayacağız. Risklerinde devam etme ihtimali var. Herhangi bir riskin yaşanması halinde hazır bir şekilde teyakkuz halinde ekiplerimizin bekleyişi devam edecek” İfadelerini kullandı.

EDİRNE (İHA)

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