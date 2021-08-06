Siyaset İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy’dan, Faik Öztrak’ın paylaşımına cevap

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy’dan, Faik Öztrak’ın paylaşımına cevap

Siyaset

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy’dan, Faik Öztrak’ın paylaşımına cevap

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Açık ve net ifade ediyorum ki; Sayın Pakdemirli’yi protesto ettiği gerekçesiyle hiç bir vatandaşımız gözaltına alınmamıştır." dedi.

06 Ağustos 2021, Cuma 19:45 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bakan Yardımcısı Ersoy, Twitter hesabından CHP Sözcüsü Faik Öztrak’ın paylaşımını alıntılayarak yaptığı açıklamada, "Vallahi bıktık, billahi bıktık bu yalanlarınızdan. Açık ve net ifade ediyorum ki; Sayın Pakdemirli’yi protesto ettiği gerekçesiyle hiç bir vatandaşımız gözaltına alınmamıştır. Bu haber tümüyle yalandır. Peki klavuzu yalan haber olanın." ifadelerini kullandı.

DHA

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Dünyayı yaşanmaz hâle getirenler belli
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Yangını tahmin eden teknolojiler
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Yangın tartışmaları
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Hep birlikte mücadele edeceğiz
Murat Çelik
Rauf Tamer
Kısa bir mola
Rauf Tamer
Erkut Can
Genç Afganlar nereye geliyor?
Erkut Can
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü! Azerbaycan'dan 200 itfaiyeci daha geliyor...