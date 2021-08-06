İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy’dan, Faik Öztrak’ın paylaşımına cevap
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Açık ve net ifade ediyorum ki; Sayın Pakdemirli’yi protesto ettiği gerekçesiyle hiç bir vatandaşımız gözaltına alınmamıştır." dedi.
06 Ağustos 2021, Cuma 19:45 Son Güncelleme:
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Bakan Yardımcısı Ersoy, Twitter hesabından CHP Sözcüsü Faik Öztrak’ın paylaşımını alıntılayarak yaptığı açıklamada, "Vallahi bıktık, billahi bıktık bu yalanlarınızdan. Açık ve net ifade ediyorum ki; Sayın Pakdemirli’yi protesto ettiği gerekçesiyle hiç bir vatandaşımız gözaltına alınmamıştır. Bu haber tümüyle yalandır. Peki klavuzu yalan haber olanın." ifadelerini kullandı.
DHA
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