Bakan Yardımcısı Ersoy, Twitter hesabından CHP Sözcüsü Faik Öztrak’ın paylaşımını alıntılayarak yaptığı açıklamada, "Vallahi bıktık, billahi bıktık bu yalanlarınızdan. Açık ve net ifade ediyorum ki; Sayın Pakdemirli’yi protesto ettiği gerekçesiyle hiç bir vatandaşımız gözaltına alınmamıştır. Bu haber tümüyle yalandır. Peki klavuzu yalan haber olanın." ifadelerini kullandı.

DHA