İçişleri Bakanı koronavirüse yakalandı
Dünyaya hızla yayılan koronavirüs salgınında Avustralya İçişleri Bakanı Peter Dutton'un koronavirüs testleri pozitif çıktı.
13 Mart 2020, Cuma 10:53 Son Güncelleme:
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Avustralya İçişleri Bakanı Peter Dutton, kendisine yapılan koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.
Avustralya İçişleri Bakanı Peter Dutton, koronavirüse (Covid-19) yakalandığını açıkladı. Bakan Dutton’un hastaneye kaldırılarak tedavisi altına alındığı açıklandı. Dutton sosyal medya hesabından "ateş ve boğaz ağrısı" şikayeti ile korona virüs için test yapıldığını ve pozitif çıktığını açıkladı.
Avustralya Sağlık Bakanlığı, ülkede bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısının 4’e vak’a sayısının ise 169’a yükseldiği belirtildi.
İHA
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