Dünya İçişleri Bakanı koronavirüse yakalandı

İçişleri Bakanı koronavirüse yakalandı

Dünya

İçişleri Bakanı koronavirüse yakalandı

Dünyaya hızla yayılan koronavirüs salgınında Avustralya İçişleri Bakanı Peter Dutton'un koronavirüs testleri pozitif çıktı.

13 Mart 2020, Cuma 10:53 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

Avustralya İçişleri Bakanı Peter Dutton, kendisine yapılan koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.

Avustralya İçişleri Bakanı Peter Dutton, koronavirüse (Covid-19) yakalandığını açıkladı. Bakan Dutton’un hastaneye kaldırılarak tedavisi altına alındığı açıklandı. Dutton sosyal medya hesabından "ateş ve boğaz ağrısı" şikayeti ile korona virüs için test yapıldığını ve pozitif çıktığını açıkladı.

Avustralya Sağlık Bakanlığı, ülkede bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısının 4’e vak’a sayısının ise 169’a yükseldiği belirtildi.

İHA


İlgili Haberler
Azerbaycan'dan kötü haber geldi


Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Candaş Tolga Işık
Sağlık Bakanı: 'En agresif tedbirleri alacağız'
Candaş Tolga Işık
Oral Çalışlar
Panik yok! 66 bin kişi iyileşti...
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Apple koronavirüs kararını değiştirdi