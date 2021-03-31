Siyaset İçişleri Bakanı Soylu AKPM Başkanı Rik Daems ile görüştü

İçişleri Bakanı Soylu AKPM Başkanı Rik Daems ile görüştü

Siyaset

İçişleri Bakanı Soylu AKPM Başkanı Rik Daems ile görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı Rik Daems ile bir araya geldi.

31 Mart 2021, Çarşamba 18:47 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde (GAMER) gerçekleşen görüşme bir saat sürdü.

Görüşmede Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürü Erkan Kılıç, İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık, AKPM Türk Grubu Başkanı AK Parti Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız ile diğer ilgiler de hazır bulundu.

AA

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Denetim mi? ‘Beş sene sonra gel...’
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Hızlı bir çark
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Doğanın dostluğunu yeniden kazanalım
Hakan Çelik
Murat Çelik
Şenol Hoca'nın mesajları
Murat Çelik
Erkut Can
Manifestonuz hayırlı olsun
Erkut Can
Murat Gülderen
Evdeki internete en ucuz çözümler
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Bahçeli'den AYM'nin HDP kararına tepki