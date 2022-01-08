Siyaset İçişleri Bakanı Soylu, Bangladeş İçişleri Bakanı Khan ile bir araya geldi

İçişleri Bakanı Soylu, Bangladeş İçişleri Bakanı Khan ile bir araya geldi

Siyaset

İçişleri Bakanı Soylu, Bangladeş İçişleri Bakanı Khan ile bir araya geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bangladeş ziyareti kapsamında başkent Dakka’da Bangladeş İçişleri Bakanı Asaduzzaman Khan ile bir araya geldi.

08 Ocak 2022, Cumartesi 19:32 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, resmi çalışma ziyareti kapsamında geldiği Bangladeş’te temaslarına devam ediyor. Bakan Soylu, başkent Dakka’da Bangladeş İçişleri Bakanı Asaduzzaman Khan ile bir araya geldi. Soylu ve Khan arasında ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirildi.

İHA

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