İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, resmi çalışma ziyareti kapsamında geldiği Bangladeş’te temaslarına devam ediyor. Bakan Soylu, başkent Dakka’da Bangladeş İçişleri Bakanı Asaduzzaman Khan ile bir araya geldi. Soylu ve Khan arasında ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirildi.

İHA