Son dakika haberi: İzmir'in Çeşme ilçesinden botla Sakız Adası'na geçmeye çalışan 7 göçmen, Yunan askerleri tarafından elleri kelepçeli denize atılarak ölüme terk edildi. 3 göçmen hayatını kaybederken, 3 göçmen kurtarıldı. Kayıp 1 göçmen için arama kurtarma çalışması başlatıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olayı sosyal medyadan yaptığı açıklamayla duyurdu.

Çeşme ilçesi Karaabdullah Burnu açıklarında, denizde göçmenler olduğunu öğrenen Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, hemen bölgeye gitti. Ekipler, 3 göçmeni kurtarırken, 3 göçmenin cansız bedenine ulaştı. Kurtarılan göçmenler, Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Hayatlarını kaybeden göçmenlerin cenazeleri ise morga kaldırıldı.

Kayıp olduğu saptanan 1 göçmen için denizde arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Göçmenleri, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin ellerini kelepçeledikten sonra denizde ölüme terk ettiği ortaya çıktı.

BAKAN SOYLU: ÖLÜME ATTILAR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuya ilişkin bir paylaşım yaptı. Soylu, görüntüleri paylaştığı tweet'inde, "Yunanistan sahil güvenlik birimleri bu gece 7 göçmeni darp edip eşyalarını alıp ellerini plastik kelepçelere bağlayıp can yeleği ve bot olmadan denize, ölüme attı. Sahil Güvenliğimiz 02.55'te 2 göçmeni canlı kurtardı, bir cansız bedene ulaştı. Kayıp olanları aramaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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SAHİL GÜVENLİK'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Ege'deki insanlık dışı olaya ilişkin Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan da açıklama geldi

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

19 Mart 2021 tarihinde saat 02.55' de İzmir ili Çeşme ilçesi önlerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarının alınması üzerine olay mahalline sevk edilen Sahil Güvenlik Botu tarafından denizde tespit edilen 2 düzensiz göçmen alınmış ve göçmenlerden 1'inin bilincinin kapalı olması sebebiyle derhal Çeşme Limanına intikal ettirilerek 112 Acil Sağlık Personeline teslim edilmiştir. Bahse konu düzensiz göçmenin hastanede hayatını kaybettiği bilgisi alınmıştır.





Eş zamanlı olarak olay mahalline derhal ilave 3 Sahil Güvenlik Botu, 1 Sahil Güvenlik Helikopteri ve 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi sevk edilmiş ve bölgede başlatılan arama kurtarma faaliyetleri neticesinde 2 kişi Boğaz adası üzerinde tespit edilerek kurtarılmış, 2 düzensiz göçmenin cansız bedeni deniz yüzeyinden alınmıştır.

Göçmenlerden alınan ilk ifadeler doğrultusunda Yunanistan unsuru tarafından ellerinin plastik kelepçeler ile kelepçelenerek darp edildikleri, eşyalarına el konulduğu, herhangi bir can salı veya lastik bot olmaksızın doğrudan denize bırakıldıkları ve toplam 7 kişi olduklarının öğrenilmesi üzerine kayıp olduğu değerlendirilen 1 kişinin arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir

Olayla ilgili Çeşme Cumhuriyet Savcısı tarafından soruşturma başlatılmıştır.