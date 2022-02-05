İçişleri Bakanı Soylu, çocuklarla buluştu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eğitim ve barınma hizmeti verilen Reyhanlı Eğitim Köyü’nü ziyaret etti. İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca kurulan merkezi ziyaret eden Soylu, girişte çocuklar tarafından karşılandı, hatıra defterini imzaladı. Bakan Soylu, çocuklarla basketbol oynadı, çeşitli hediyeler verdi, çocuklara bir süre kitap okudu.

Soylu, vakıf yetkililerinden de köyle ilgili bilgi aldı.

Bakan Soylu’ya ziyaretinde, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi ve belediye başkanları eşlik etti.

İHA