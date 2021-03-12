Türkiye İçişleri Bakanı Soylu duyurdu: Hakkari’de ele geçirildi

İçişleri Bakanı Soylu duyurdu: Hakkari’de ele geçirildi

Türkiye

İçişleri Bakanı Soylu duyurdu: Hakkari’de ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari’de 4 ton eroin üretimine yetecek asetik anhidrit ele geçirildiğini duyurdu.

12 Mart 2021, Cuma 23:42 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter´dan yaptığı açıklamada, Hakkari Emniyet Müdürlüğü’nün 7 ton 420 kilo asetik anhidrit ele geçirdiğini duyurdu. Soylu, şu açıklamayı yaptı:

"Terörün en büyük finans kaynağına darbe vurmaya devam. Yaklaşık 4 ton eroin üretimine yetecek miktarda 7 ton 420 kilo Asetik A. ele geçirildi. Tebrikler Hakkari Emniyet."

DHA

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