Siyaset İçişleri Bakanı Soylu: Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 100 bin 577

İçişleri Bakanı Soylu: Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 100 bin 577

Siyaset

İçişleri Bakanı Soylu: Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 100 bin 577

İçişleri Bakanı Soylu, Edirne üzerinden Türkiye'den ayrılan göçmen sayısının 100 bin 577 olduğunu bildirdi.

01 Mart 2020, Pazar 20:11 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından, Türkiye'den ayrılan göçmen sayılarına ilişkin, "Saat 19.40 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 100 bin 577" bilgisini paylaştı.

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Türkiye'nin perşembe akşamı sınırdan geçen mültecileri durdurmama kararının ardından başta Suriyeliler olmak üzere mülteciler akın akın Edirne'ye gitmeye başladı. Kimisi telleri aşarak kimi de Meriç Nehri'ni yüzerek aştı ve Yunanistan'a geçti.

AA

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