İçişleri Bakanı Soylu, Hakkari’de 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Çukurca sınırından sızan 2 terörist, J-SİHA, yakın hava desteği ve ayrıca kara operasyonuyla ölü ele geçirildi." ifadesini kullandı.
24 Ekim 2021, Pazar 00:45 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter’dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Hakkari Yüksekova’ya yeni geldik, takip ettiğimiz haber de geldi. Çukurca sınırından sızan 2 terörist, J-SİHA, yakın hava desteği ve ayrıca kara operasyonuyla ölü ele geçirildi. Laftan anlamıyorlar. Gözü alıyorsa Karayılan gelsin, fare gibi saklanmasın. Onun da sırası geliyor."
AA
BUNLARI DA OKUYUN