Türkiye İçişleri Bakanı Soylu, Hakkari’de 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi

İçişleri Bakanı Soylu, Hakkari’de 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi

Türkiye

İçişleri Bakanı Soylu, Hakkari’de 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Çukurca sınırından sızan 2 terörist, J-SİHA, yakın hava desteği ve ayrıca kara operasyonuyla ölü ele geçirildi." ifadesini kullandı.

24 Ekim 2021, Pazar 00:45 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter’dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Hakkari Yüksekova’ya yeni geldik, takip ettiğimiz haber de geldi. Çukurca sınırından sızan 2 terörist, J-SİHA, yakın hava desteği ve ayrıca kara operasyonuyla ölü ele geçirildi. Laftan anlamıyorlar. Gözü alıyorsa Karayılan gelsin, fare gibi saklanmasın. Onun da sırası geliyor."

AA

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