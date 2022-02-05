Siyaset İçişleri Bakanı Soylu, İdlib’i ziyaret etti

İçişleri Bakanı Soylu, İdlib’i ziyaret etti

Siyaset

İçişleri Bakanı Soylu, İdlib’i ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye’nin kuzeybatısında yer alan İdlib bölgesini ziyaret ederek, yapımı devam eden briket evleri inceledi.

05 Şubat 2022, Cumartesi 21:03 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye’nin kuzeybatısında yer alan İdlib bölgesini ziyaret etti. Bölgede yapımı devam eden briket evleri inceleyen Soylu’ya, Hatay Valisi Rahmi Doğan ve Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer eşlik etti.



İHA

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