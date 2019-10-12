İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Nusaybin ilçesinde YPG'li teröristlerce havan ve roket saldırılarının yapıldığı yere geldi. Burada vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Soylu, dün ve önceki gün hayatını kaybedenler için başsağlığında bulundu. İlçe merkezindeki esnafı da ziyaret eden Bakan Soylu, daha sonra sınır hattında incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, başsağlığı ve geçmiş olsun dileğinde bulunduğu vatandaşlara "Sabırlı olacağız" dedi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Soylu şu ifadeleri kullandı: Çocuk parklarından, hastanelerden saldırı düzenliyorlar. Nusaybin'de 11 sivilimiz şehit oldu. Mekanları cennet olsun. Bir kısmına ben taziyeye gittim. Şunu ifade etmek gerekir. Sayın Cumhurbaşkanımız, Milli Savunma Bakanımız ve diğer bakanlarımızla koordinasyonu ortaya koymaya çalıştık. Saldırı düzenlerken sivil, çarşı hiçbir şey gözetmiyorlar. Bu konuda tüm önlemlerimizi aldık. Mardin'e 300'e yakın havan düştü.

Terör örgütünün üzerine toprak döküp tamamen temizleyeceğiz. Biraz sabır. Teröre coğrafyamızın hiç bir noktasında müsamaha etmeyeceğimizi ifade etmek istiyoruz. Bir planımız var ve bu plan çerçevesinde ilerliyoruz.

(DHA)