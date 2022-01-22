Siyaset İçişleri Bakanı Soylu, Nusaybin’de esnafı ziyaret etti

İçişleri Bakanı Soylu, Nusaybin’de esnafı ziyaret etti

Siyaset

İçişleri Bakanı Soylu, Nusaybin’de esnafı ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin’in Nusaybin ilçesinde esnafı ziyaret etti. Vatandaşlar sohbet eden Bakan Soylu, ikram edilen kahveyi içti.

22 Ocak 2022, Cumartesi 22:31 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Beraberindeki Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı ile birlikte Tarihi Nusaybin Çarşısını ziyaret eden İçişleri Bakanı Soylu, burada sokak sağlıklaştırma ve restorasyon çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sırasında Bakan Soylu, vatandaşlar tarafından ikram edilen kahveyi içti. Bir dürümcü tezgahını ziyaret eden Soylu, burada vatandaşlara dürüm ikram etti. İçişleri Bakanı Soylu ziyaretin ardından ilçeden ayrıldı.

İHA

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Erdoğan’ın çabası son şans olabilir
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Cep'ten yapılan hayati testler
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Tuhaf bir durum
Rauf Tamer
Murat Çelik
Rusya-Ukrayna meselesi ve Türkiye
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan’dan Hrant Dink’e…
Oral Çalışlar
Erkut Can
Kara’nın karasını yaşadık
Erkut Can
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Reisi telefonda görüştü