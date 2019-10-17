İçişleri Bakanı Soylu: Ölümden öte köy yok

İçişleri Bakanı Soylu, Antalya'da düzenlenen 'Sahil Güvenlik Komutanlığı Karadeniz Ülkeleri Sınır Sahil Güvenlik Teşkilatları İş birliği Forumu Yıllık Liderler Toplantısı'nda konuştu.

Konuşmasında Suriye'nin kuzeydoğusunda yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulunan Soylu, "Avrupa ayağa kalktı, diyor ki 'Siz bir harekat yapıyorsunuz, burada sivilleri öldürüyorsunuz.' Tek bir sivil göstersinler. Koskoca Avrupa, terör örgütünün rehberliğini kendisine yol tutmuş. Bu nasıl akılla izah edilebilir" dedi.

Soylu, "Ölümden öte köy yok. Yaşadığımız bu topraklarda özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı birisi bize hediye etmedi. Sizin ülkenizde de hediye edilmedi. Herkes mücadele ederek aldı. Gelecek nesillerimize, hemen yanımızda bir terör koridoru bırakamayız. Bize geçmiş nesillerimiz bir terör koridoru bırakmadı. 40 yıllık terörle mücadele ediyoruz" diye konuştu.

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"Dünyayı özellikle terör konusunda her zaman uyarmaya çalıştık" diyen Soylu, "Tecrübelerimizi paylaştık ancak ne yazık ki terör örgütlerinin, küresel güç mücadelesinde araçsallaştırılmasına maalesef engel olamadık. Muhataplarımızı bu tavırlarından vazgeçiremedik" ifadesini kullandı.

Soylu "DEAŞ ile mücadele eden biz, DEAŞ'ı serbest bırakan Amerika'nın talimatıyla PYD. PYD/PKK ile DEAŞ'ı kontrol altına almaya çalışan akıl tutulmasıyla karşı karşıyayız" dedi.





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