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İçişleri Bakanı Soylu: Otobüsten kaçırılan kadın bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’dan Mersin istikametine giden otobüsten kaçırılan Kadriye Ç.'nin bulunduğunu ve şüphelilerin yakalandığını bildirdi

20 Haziran 2019, Perşembe 20:13 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Soylu: Otobüsten kaçırılan kadın bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Trafik ve asayiş birimlerimiz tarafından araca el konulmuş, şahıslar yakalanmıştır. Kadriye Ç., Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri ve emniyet güçlerimizin korumasındadır” dedi. 

AA

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