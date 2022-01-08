Siyaset İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye’nin Dakka Büyükelçiliğini ziyaret etti

İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye’nin Dakka Büyükelçiliğini ziyaret etti

Siyaset

İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye’nin Dakka Büyükelçiliğini ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bangladeş ziyareti kapsamında, Türkiye’nin Dakka Büyükelçiliğini ziyaret etti.

08 Ocak 2022, Cumartesi 22:58 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, resmi çalışma ziyareti kapsamında geldiği Bangladeş’te temaslarına devam ediyor. Bakan Soylu, Bangladeş İçişleri Bakanı Asaduzzaman Khan ile görüşmesinin ardından beraberindeki heyetle birlikte Türkiye’nin Dakka Büyükelçiliğini ziyaret etti.

İHA

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