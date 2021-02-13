Siyaset İçişleri Bakanı Soylu’dan, Diyarbakır annelerinin "evlat nöbeti"ne ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Soylu’dan, Diyarbakır annelerinin "evlat nöbeti"ne ilişkin açıklama

Siyaset

İçişleri Bakanı Soylu’dan, Diyarbakır annelerinin 'evlat nöbeti'ne ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetinde 24’ncü bulaşmanın gerçekleşeceğini bildirdi.

13 Şubat 2021, Cumartesi 19:42 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bakan Soylu, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Diyarbakır annelerinde 24’üncü buluşma gerçekleşiyor... Aile sayısı arttıkça, ikna ile buluşmalar arttıkça, devletimize güvenle birlikte, emperyalizmin maşası terör örgütü PKK silinecek." ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, ikna çalışmaları neticesinde PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirilmişti.

AA

Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Bedava dert dinlenir
Murat Gülderen
Hakan Çelik
Yazıcıdan çıktı alanlar kulübü
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Ne fena şey
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Dünya Yunanca Günü neden iptal edildi?
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Okullar bu sene tam açılmayacak
Murat Çelik
Erkut Can
Sağlık Bakanı ile aşık atamadım
Erkut Can
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Topbaş'ın vefatına ilişkin paylaşım