Bakan Soylu, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Diyarbakır annelerinde 24’üncü buluşma gerçekleşiyor... Aile sayısı arttıkça, ikna ile buluşmalar arttıkça, devletimize güvenle birlikte, emperyalizmin maşası terör örgütü PKK silinecek." ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, ikna çalışmaları neticesinde PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirilmişti.

AA