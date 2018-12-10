İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Türkiye’de bulunan Suriyeli göçmenlerle ilgili çarpıcı bilgiler paylaştı.

Soylu açıklamalarında şu bilgileri verdi:

"Ülkemizde şu an geçici koruma statüsüyle 3 milyon 611 bin 834 Suriyeliyi barındırıyoruz. 612 bin 846 çocuk, 303 bin 228 yetişkin toplam 916 bin 74 kişi okullarımızda her yıl eğitim alıyor.

Sadece bu yıl 251 bin 794 düzensiz göçmen yakaladık. Geçen yılın ilk 11 ayına göre yüzde 56 artış var.

Bu yıl 53 bin 860 kişiyi sınır dışı ettik, 11 ayda 5 bin 522 insan kaçakçısı yakaladık.

Terör örgütlerine silah hibe etmek bir uluslararası yardım, teröristlere silah eğitimi vermek bir eğitim seferberliği, 'drone'larla terör eylemleri yapmak teknoloji devrimi, 'Benden silah sistemleri alırsanız cinayetinize göz yumarım' demek de diplomasi değildir."