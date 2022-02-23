Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Gülistan Doku'nun kaybolmasının ardından 261 gün süren arama kurtarma çalışmalarına 97 su altı ve su üstü kurtarma ekibi, 545 personel, 101 araç, 45 bot, 45 bot, 14 row, 6 drone, 7 sonar, 3 köpekli arama ekibi katıldı" ifadelerine yer verdi.





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