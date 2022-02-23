İçişleri Bakanı Soylu'dan Gülistan Doku açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'de Gülistan Doku'nun kaybolmasının ardından geçen sürede yapılan çalışmaları açıkladı.
23 Şubat 2022, Çarşamba 17:31 Son Güncelleme:
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Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Gülistan Doku'nun kaybolmasının ardından 261 gün süren arama kurtarma çalışmalarına 97 su altı ve su üstü kurtarma ekibi, 545 personel, 101 araç, 45 bot, 45 bot, 14 row, 6 drone, 7 sonar, 3 köpekli arama ekibi katıldı" ifadelerine yer verdi.
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