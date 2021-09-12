Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Batı Karadeniz'deki sel felaketinde 82 kişi hayatını kaybetti
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Batı Karadeniz'deki sel felaketinde 82 kişi hayatını kaybetti

Türkiye

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Batı Karadeniz'deki sel felaketinde 82 kişi hayatını kaybetti

Batı Karadeniz'deki sel ile ilgili konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, '82 vatandaşımız rahmeti rahmana kavuştu, 15 vatandaşımızı 459 personelle havadan, karadan, denizden arama devam ediyor.' dedi.

12 Eylül 2021, Pazar 17:38 Son Güncelleme:
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