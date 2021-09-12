Haberler Türkiye Haberleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Batı Karadeniz'deki sel felaketinde 82 kişi hayatını kaybetti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Batı Karadeniz'deki sel felaketinde 82 kişi hayatını kaybetti Türkiye Batı Karadeniz'deki sel ile ilgili konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, '82 vatandaşımız rahmeti rahmana kavuştu, 15 vatandaşımızı 459 personelle havadan, karadan, denizden arama devam ediyor.' dedi. 12 Eylül 2021, Pazar 17:38 Son Güncelleme: 12.09.2021 17:48 YAZI BOYUTU Abone Ol PAYLAŞ İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kardeniz sel Yazarlarımızdan Her yerde maske var, yerlerde maskeler… Şirin Sever Keşke Rauf Tamer Dünya yıldızları Türkiye’ye koştu Erkut Can FETÖ gerçeğini açıkça paylaşmıştı Hakan Çelik 2500 liranın altındaki en güçlü telefonlar Murat Gülderen Diyanet Murat Çelik Umutlu muyum… Evet umutluyum Oral Çalışlar İzmir'in genlerinde var Banu Şen Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok Büşra Özbelli İstanbul dışında kazanmaya devam Doğukan Tevfik Meriç BUNLARI DA OKUYUN Silivri'de doğal gaz kutusu alev alev yandı Fenerbahçe'de Szalai yedek kalmıştı! Nedeni belli oldu Afganistan'da üniversitelerdeki karma eğitim sona eriyor Lübnan'da ekonomik krizi protesto eden doktorlar iş bıraktı Denizli'nin Buldan ilçesinde CHP yönetim kurulu istifa etti