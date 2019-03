İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Bu coğrafyada her karar önemlidir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu coğrafyada hiçbir karar tesadüf olamaz, her karar önemlidir. Bizim her kararımız sadece siyaset yapma biçimimize değil, hayat biçimimize sirayet eder. Ya bunun bedelini öderiz ya da bunun mükafatını görürüz. Bu kadar açık ve nettir. 31 Mart seçimleri tam da böyle bir seçimdir." dedi.