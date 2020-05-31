Siyaset İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: Defter kapatıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: Defter kapatıldı

Siyaset

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: Defter kapatıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki Kazan Vadisi'nde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

31 Mayıs 2020, Pazar 20:35 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kahraman jandarmamız hava destekli operasyonla tam bir yıl önceki defteri kapattı. Çukurca Kazan vadisinde 3 terörist etkisiz. Birisi Kazan Vadisi sözde sorumlusu. Rahat uyuyun Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ercan Sanca, Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış" ifadelerini kullandı. Bakan Soylu'nun paylaştığı fotoğraflarda, hava destekli operasyonda kullanılan füzelerin üzerinde şehit Sanca ve Barış'ın isimlerinin yazdığı görüldü.

Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ercan Sanca (30) ve Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış (26), 1 Haziran 2019 tarihinde Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit düşmüştü.



ANKARA (DHA)


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