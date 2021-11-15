Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Üzülerek söylemeliyim ki...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Üzülerek söylemeliyim ki...

Türkiye

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Üzülerek söylemeliyim ki...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'Üzülerek söylemeliyim ki pandemi döneminde emniyet kemeri takma alışkanlığı ciddi oranda düştü. Emniyet kemeri takma oranı yüzde 85'lerden şehir içinde yüzde 45'lere, şehirler arası seyahatlerde yüzde 63'lere düştü. ' dedi.

15 Kasım 2021, Pazartesi 13:19 Son Güncelleme:
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Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyasına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

 "Üzülerek söylemeliyim ki pandemi döneminde emniyet kemeri takma alışkanlığı ciddi oranda düştü. Emniyet kemeri takma oranı yüzde 85'lerden şehir içinde yüzde 45'lere, şehirler arası seyahatlerde yüzde 63'lere düştü. Sevdiklerimize sağ salim kavuşmak için #BiHareketineBakarHayat."

Paylaşılan görsellerde emniyet kemeri takmanın trafik kazalarında ölüm riskini yüzde 45, ağır yaralanma riskini yüzde 60 azalttığı vurgulandı.

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