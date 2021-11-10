Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şehit ve gazi aileleriyle görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şehit ve gazi aileleriyle görüştü

Türkiye

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şehit ve gazi aileleriyle görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Siirt'ten gelen şehit ve gazi aileleriyle görüştü. Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Onlar bize, aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin emaneti, aileleri. Onlara çok şey borçluyuz.' ifadelerini kullandı.

10 Kasım 2021, Çarşamba 17:18 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şehit Yakınları ve Gaziler Federasyonu koordinesinde Siirt'ten gelen şehit ve gazi aileleriyle görüştü.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Onlar bize, aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin emaneti, aileleri. Onlara çok şey borçluyuz. Şehit Yakınları ve Gaziler Federasyonu koordinesinde Siirt'ten gelen şehit ve gazi ailelerimiz ve evlatlarımızla bir aradayız." ifadelerini kullandı.


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