Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Taksim Camii'ni ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Taksim Camii'ni ziyaret etti

Türkiye

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Taksim Camii'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla cuma günü açılan Taksim Camii'ni dün akşam saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ziyaret etti. Cami çıkışında Soylu'nun etrafını saranlar bol bol fotoğraf çektirdi.

30 Mayıs 2021, Pazar 10:23 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla cuma namazı kılınarak açılan Taksim Camii çok sayıda kişinin akınına uğruyor. Camiye gelen kişiler tek tek polisin üst aramasından geçirildikten sonra içeri alınıyor. Dün akşam saatlerinde de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Taksim Camii'ni ziyaret etti. Cami çıkışında çevredekiler Soylu ile fotoğraf çektirdi. Soylu aracına yöneldiği sırada çiçekçi bir kadın ona gül vererek "Biz burada 47 yıldır çiçekçiyiz, bizi meydandan çıkarıp buraya koydular. Ama burada çok olaylar oluyor bununla ilgilenmenizi rica ediyoruz" dedi. Çiçekçi kadının sorunlarını dinleyen Süleyman Soylu daha sonra Taksim'den ayrıldı. 



Zeki GÜNAL/ DHA

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