İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 12 Eylül Darbesi açıklaması
12 Eylül gibi her darbenin Türkiye'yi 'müstemleke memleketi' yapmak isteyenlerin kurgusu olduğunu söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Bir daha asla başaramayacaklar.' dedi.
12 Eylül 2021, Pazar 13:28 Son Güncelleme:
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Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 12 Eylül 1980 darbesinin 41. yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak şunları kaydetti:
"12 Eylül'deki gibi her darbe, memleketimizi 'müstemleke memleketi' yapmak isteyenlerin kurgusudur. Hedefleri bağımsız ve özgür Türkiye'dir. Hedefleri milletin birliğidir. Vesayetin araçları, maskeli iş birlikçileriyle istikrarsızlık ve devleti işlevsiz hale getirmektir. Bir daha asla başaramayacaklar."
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